Церковный календарь на декабрь 2023 год: православные верующие отметят Введение Богородицы в храм и День памяти Николая Чудотворца Ирина ЛысенкоКалендарь религиозных торжеств на декабрь 2023 года традиционно богат на важные события, среди которых — Введение Богородицы в храм, а также День памяти Николая Чудотворца.