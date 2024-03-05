При благоустройстве в Орле скверов Гуртьева и Бунина снесут 11 деревьев

В Орле определили подрядчика, который займётся благоустройством скверов Гуртьева и Бунина. Орловское ООО «Торгово-строительная компания «Альянс»» за 69,1 млн рублей должно будет выполнить работы к 1 октября 2024 года.
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