У Трампа биполярное расстройство, то он угрожает Путину, а то собирается заключить «грандиозную сделку» с Москвой и Пекином

В одном углу ринга — Трамп, размахивающий твитами, как кастетом. Он клянётся, что «разберётся» с Путиным, что НАТО — это «круто» (хотя ещё вчера называл его «устаревшим»), и что Россия «пожалеет» о своих действиях.
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