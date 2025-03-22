АиФ Кухня

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Шестая неделя Великого поста-2025: что можно есть по дням

Шестая неделя Великого поста-2025: что можно есть по дням

Шестая седмица поста, известна как Цветоносная неделя. В этом году она пройдет с 7 по 13 апреля. Этот период посвящен воспоминанию о входе Господнем в Иерусалим и включает Лазареву субботу и Вербное воскресенье.

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