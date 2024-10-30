Infopro54.ru – Новости Сибири Жители Хилокского микрорайона Новосибирска жалуются на засилье нелегальной торговли, которую ведёт цыганская община.
Цыгане заняли место изгнанных из новосибирского Хилка мигрантов-торговцев
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Власти этого не могут не понимать. Значит, подкуплены теми же цыганами
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3 час.
Надежда Белугина
В любом деле надо быть едиными, как они. А у нас если один - за, обязательно кто-то рядом будет против. И перепалка начинается между своими. чего не делает ни одна диаспора. Прав, не прав. в нужный момент они все за своих, потом разбираются внутри.
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3 час.
ВР
Вова Рябов
А где же те кто должен это контролировать.мы их содержим платим налоги
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1 час.
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