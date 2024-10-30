Цыгане заняли место изгнанных из новосибирского Хилка мигрантов-торговцев

Надежда Белугина

В любом деле надо быть едиными, как они. А у нас если один - за, обязательно кто-то рядом будет против. И перепалка начинается между своими. чего не делает ни одна диаспора. Прав, не прав. в нужный момент они все за своих, потом разбираются внутри.