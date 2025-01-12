ДНР: 32 обстрела за сутки, есть жертвы

Информацию об увеличении количества обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск опубликовала 13 января пресс-служба Управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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