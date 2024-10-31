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В Киеве закипает возмущение бесполезностью покатушек Зе-политиков в США

В Киеве закипает возмущение бесполезностью покатушек Зе-политиков в США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак поехал в США просить ракеты «Томагавк». Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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