Нервничала перед отъездом: подробности загадочного исчезновения российской туристки в Турции

Наталья Сомова должна была вернуться в Москву из отпуска 19 августа, но последним зафиксированным моментом, когда ее видели живой, стала запись с камер наблюдения, где она, явно взволнованная, покидает турецкий отель.
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