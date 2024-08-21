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Нервничала перед отъездом: подробности загадочного исчезновения российской туристки в Турции

Нервничала перед отъездом: подробности загадочного исчезновения российской туристки в Турции

Наталья Сомова должна была вернуться в Москву из отпуска 19 августа, но последним зафиксированным моментом, когда ее видели живой, стала запись с камер наблюдения, где она, явно взволнованная, покидает турецкий отель.

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