Тихонов считает, что «Спартак» крупно победит «Динамо»

«Спартак» наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с «Сочи» счет мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провел работу над ошибками и команда начнет выступать более стабильно.