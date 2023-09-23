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Тихонов считает, что «Спартак» крупно победит «Динамо»

Тихонов считает, что «Спартак» крупно победит «Динамо»

«Спартак» наконец-то смог победить в РПЛ, хотя в домашнем матче с «Сочи» счет мог быть и покрупнее. Хромала реализация моментов, но будем верить, что Абаскаль провел работу над ошибками и команда начнет выступать более стабильно.

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