Проект новых санкций США против России оказался под угрозой срыва

Принятие американского законопроекта о санкциях против России может быть под угрозой срыва. Основной причиной этого являются разногласия относительно расширения полномочий президента Трампа, сообщает New York Times.
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