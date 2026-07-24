Политика как он...
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Политика как она есть

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Проект новых санкций США против России оказался под угрозой срыва

Проект новых санкций США против России оказался под угрозой срыва

Принятие американского законопроекта о санкциях против России может быть под угрозой срыва. Основной причиной этого являются разногласия относительно расширения полномочий президента Трампа, сообщает New York Times.

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