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В ННГУ рассказали, почему студентам не хватило мест в общежитии

В ННГУ рассказали, почему студентам не хватило мест в общежитии

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала жалобы студентов на ситуацию с общежитиями в ННГУ имени Лобачевского.

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