⚖️ Крымчанин избил пьяного односельчанина, который ночью стучал по его калитке битой В селе Чайкино Джанкойского района произошёл конфликт между 42‑летним местным жителем и его знакомым.
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⚖️ Крымчанин избил пьяного односельчанина, который ночью стучал по его калитке битой В селе Чайкино Джанкойского района произошёл конфликт между 42‑летним местным жителем и его знакомым.