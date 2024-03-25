Симоньян: теракт в Crocus City Hall сплотил россиян

Террористический акт в Crocus City Hall сплотил россиян, собрав общество в могучий кулак. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».