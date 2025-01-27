ФАС обязала "Просвещение" перечислить в бюджет два миллиарда рублей незаконного дохода

По данным ФАС, издательство "Просвещение" занимает доминирующую позицию на рынках учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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