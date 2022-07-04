Из Саратовской области на Донбасс переданы книги о подвиге советского летчика

«Мое предложением о посылке для жителей ДНР и ЛНР поддержали члены президиума городского Совета ветеранов и коллеги по Общественному совету при МО МВД России «Балашовский», – рассказывает когда-то военный летчик, а теперь литератор и активный общественник Михаил Лебедев.
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