Стратегический провал США в Саудовской Аравии

Общеарабский медиагигант Al Jazeera, рассматривая последние шаги США на Ближнем Востоке, включая июльское турне президента Джо Байдена по региону, закономерно ставит вопрос, «не сходит ли там постепенно на нет влияние Вашингтона?» В дискуссии на этом телеканале обращается внимание на то, что, находясь во время поездки в Саудовской Аравии, Байден подчеркнул: Соединенные Штаты «никуда не денутся и не уйдут, и не оставят вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном».