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В Чите отключат отопление и горячую воду 18 и 19 ноября

В Чите отключат отопление и горячую воду 18 и 19 ноября

Несмотря на морозы, в столице Забайкалья продолжаются работы на теплосетях.Читинские власти предупреждают, в понедельник и вторник, 18 и 19 ноября, в городе отключат отопление и горячую воду.

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