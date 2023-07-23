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Куда подевалось преимущество Red Bull? Объяснил Владимир Башмаков

Куда подевалось преимущество Red Bull? Объяснил Владимир Башмаков

Куда подевалось преимущество Red Bull? Объяснил Владимир БашмаковGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Владимир Башмаков рассказал, почему Red Bull Racing столкнулась с проблемами по ходу гоночного уик-энда Гран При Венгрии.

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