Куда подевалось преимущество Red Bull? Объяснил Владимир Башмаков

Куда подевалось преимущество Red Bull? Объяснил Владимир БашмаковGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Владимир Башмаков рассказал, почему Red Bull Racing столкнулась с проблемами по ходу гоночного уик-энда Гран При Венгрии.
Куда подевалось преимущество Red Bull? Объяснил Владимир БашмаковGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Владимир Башмаков рассказал, почему Red Bull Racing столкнулась с проблемами по ходу гоночного уик-энда Гран При Венгрии.
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