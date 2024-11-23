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В Минобороны России заявили об ударах по военным аэродромам Украины

В Минобороны России заявили об ударах по военным аэродромам Украины

ВС России ударили по военным аэродромам Украины, заявили в Минобороны. «Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — говорится в сообщении ведомства.

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