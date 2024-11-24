Сеть XRP Ledger выросла на 46% за счет активных узлов в 2024 году

Сеть токенов существенно выросла, с ростом на 46% активных узлов с октября 2024 года. Это развитие показывает явный рост интереса и использования блокчейна по мере вовлечения большего количества людей и предприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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