Василий Ливанов о Смольянинове*: “Не знаю, об какое он дно стучит”

Актер Василий ЛивановАктер Василий Ливанов умело разоблачил Артура Смольянинова*. Великий артист, наследник знаменитого имени, не стал молчать перед поклонниками и поставил на место своего коллегу, раскрывая его трусость и стремление набраться популярности на Западе за счет русофобии.
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