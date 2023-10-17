«Лента» приобрела сеть магазинов «Монетка»

«Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов «у дома» в России «Монетку», под управлением которой в настоящее время находится 2 120 магазинов, что позволит существенно усилить позиции компании на Урале и в Западной Сибири, следует из сообщений «Ленты».