«Лента» приобрела сеть магазинов «Монетка»

«Лента» приобрела одну из крупнейших сетей магазинов «у дома» в России «Монетку», под управлением которой в настоящее время находится 2 120 магазинов, что позволит существенно усилить позиции компании на Урале и в Западной Сибири, следует из сообщений «Ленты».
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