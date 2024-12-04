Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в отношении жителей Ямало-Ненецкого автономного округа

В социальных сетях сообщается, что департамент строительства и жилищной политики ЯНАО в судебном порядке взыскал с многодетной малоимущей семьи денежные средства, ранее выделенные для строительства индивидуального жилого дома, который до настоящего времени не построен из-за проблем с застройщиком, чья фирма расположена в городе Тарко-Сале.
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