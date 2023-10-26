Мишустин предложил ШОС создать свою платежно-расчетную инфраструктуру

Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могут рассмотреть вопрос о создании своего платежно-расчетного механизма, а также развития биржевой торговли национальными валютами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.