В Петербурге местных жителей заподозрили в сбыте запрещенных веществ. «Товар» в большом объеме они хранили у себя дома.
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В Петербурге местных жителей заподозрили в сбыте запрещенных веществ. «Товар» в большом объеме они хранили у себя дома.