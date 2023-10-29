Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Зарево стояло ненормально долго: Русские вскрыли схрон запрещенного оружия.

Зарево стояло ненормально долго: Русские вскрыли схрон запрещенного оружия.

В ночь на 27 октября произошел, наверное, один из самых результативных прилётов по военной инфраструктуре соседей.

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Комментарии
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Сергей Федотов
Людмила, мы на эту волнующую тему уже спорили не раз. Пока &quot;максимально берегут наших защитников Родины&quot;, бандеровцы из Авдеевки уже более полутора лет долбают по Донецку, убивая мирных жителей в т.ч. и детей. Эти разве не наши граждане, этих граждан не нужно максимально беречь? Да и вопрос-то ведь не стоит о том, чтоб взять мощно укреплённую Авдеевку штурмом и действительно положить кучу ребят. Речь, чтоб заблокировать её.  Перекрыть пути подвоза и подхода подкреплений. Это ж не какой-то город в глубине территории, контролируемой ВСУ, блокировать который было бы действительно не просто. Это 10-12 км. от Донецка. В зоне нашей ответственности. За полтора года нацистские ублюдки там бы давно передохли. Но и этого не было сделано. И никто не хочет ответить на вопрос &quot;почему?&quot; Некоторые из &quot;экспертов&quot; на этом сайте пытаются меня оскорбить, отвечая, но это ж не аргумент и не ответ, правда? А ответа нет. Последнее время заговорили было о блокаде этого городка, отрадно, но что-то опять заглохло. И я вовсе не утверждаю, что это 100%-й договорняк. Я лишь предполагаю. Предполагаю именно потому, что толкового и правдоподобного ответа нет, а найти этот ответ очень хочется. Вот и лезет подобное непотребство в голову😊
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2 д.
Людмила Фирстова
Сергей, это трудный вопрос, должна быть причина, мы не всё знаем, город это очень хорошо укрепляли с 2015:года, все не так просто
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1 д.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Часом, не с вами договорились?
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1 д.

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