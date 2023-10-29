Зарево стояло ненормально долго: Русские вскрыли схрон запрещенного оружия.

Сергей Федотов

Людмила, мы на эту волнующую тему уже спорили не раз. Пока "максимально берегут наших защитников Родины", бандеровцы из Авдеевки уже более полутора лет долбают по Донецку, убивая мирных жителей в т.ч. и детей. Эти разве не наши граждане, этих граждан не нужно максимально беречь? Да и вопрос-то ведь не стоит о том, чтоб взять мощно укреплённую Авдеевку штурмом и действительно положить кучу ребят. Речь, чтоб заблокировать её. Перекрыть пути подвоза и подхода подкреплений. Это ж не какой-то город в глубине территории, контролируемой ВСУ, блокировать который было бы действительно не просто. Это 10-12 км. от Донецка. В зоне нашей ответственности. За полтора года нацистские ублюдки там бы давно передохли. Но и этого не было сделано. И никто не хочет ответить на вопрос "почему?" Некоторые из "экспертов" на этом сайте пытаются меня оскорбить, отвечая, но это ж не аргумент и не ответ, правда? А ответа нет. Последнее время заговорили было о блокаде этого городка, отрадно, но что-то опять заглохло. И я вовсе не утверждаю, что это 100%-й договорняк. Я лишь предполагаю. Предполагаю именно потому, что толкового и правдоподобного ответа нет, а найти этот ответ очень хочется. Вот и лезет подобное непотребство в голову😊