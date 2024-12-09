Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хватит из нас делать единственных взрослых на этой планете

Хватит из нас делать единственных взрослых на этой планете

Приехал из госпиталя, почитал интернет-новости и у меня волосы дыбом встали. А что, собственно, происходит, сограждане? Бандеровская волонтерка с отталкивающей внешностью, но, почему-то, считающей себя неотразимой для мужчин и откровенно нарушающая КоАП с фиксацией нарушения на фото, находится в России и поздравляет спокойно с днем волонтера.

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