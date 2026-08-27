Stalemate, Not Checkmate Bas van Geffen, senior macro strategist at Rabobank Stalemate, not checkmate CIA Chief Ratcliffe’s 15-minute dialogue in Moscow was reportedly an elevator pitch warning Russia not to support Iran, and not to attack NATO.
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