Zero Hedge
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Zero Hedge

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Stalemate, Not Checkmate

Stalemate, Not Checkmate

Stalemate, Not Checkmate Bas van Geffen, senior macro strategist at Rabobank Stalemate, not checkmate CIA Chief Ratcliffe’s 15-minute dialogue in Moscow was reportedly an elevator pitch warning Russia not to support Iran, and not to attack NATO.

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