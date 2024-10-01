Россия и Китай активно развивают сотрудничество в сфере высшего образования

Сегодня исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Наряду со стабильными областями партнерства двух стран, такими как политика, торговля и энергетика, сегодня постепенно наращивается сотрудничество и в сфере образования.
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