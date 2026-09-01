«Не вижу преемника». Ральф Шумахер назвал проблему Red Bull

«Не вижу преемника». Ральф Шумахер назвал проблему Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolБывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер не уверен, что Red Bull Racing располагает гонщиком, способным однажды заменить Макса Ферстаппена на позиции главной звезды команды.
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