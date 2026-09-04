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Театр абсурда

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Западные инвесторы приобрели более миллиона гектаров сельхозземель Украины

Западные инвесторы приобрели более миллиона гектаров сельхозземель Украины

Более миллиона гектаров сельскохозяйственных земель Украины продали частным владельцам, при этом значительная часть угодий оказалась под контролем американских и европейских агрохолдингов, сообщает RT.

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