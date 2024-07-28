Россию поддерживает все больше стран, а Запад находится в стадии распада: Виктор Орбан выступил с хлесткой речью

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
чиновники запада считают себя высшими субъектами на планете земля. они давно потеряли реальность в этом мире.вообразили что им позволено все. вот и нужно опустить их в реальность.ихние чиновники похожи на наших с госдумы. вообразили что без них мир существовать не сможет. вот они и гнобят народ.воруют берут взятки творят беспредел такое впечатление что они заменили всевышнего.но исход один даже пусть не сомневаются.понастроили церквей и замаливают толпами  свои грехи.но этого что творят они ни в какой церкви этого не замолить.но это уже до них никогда не дойдет ведь мозги уже жиром заплыли. извилина осталась только грабить народ.нужен антижир.
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