Россию поддерживает все больше стран, а Запад находится в стадии распада: Виктор Орбан выступил с хлесткой речью

САША ЛЕПАЕВ

чиновники запада считают себя высшими субъектами на планете земля. они давно потеряли реальность в этом мире.вообразили что им позволено все. вот и нужно опустить их в реальность.ихние чиновники похожи на наших с госдумы. вообразили что без них мир существовать не сможет. вот они и гнобят народ.воруют берут взятки творят беспредел такое впечатление что они заменили всевышнего.но исход один даже пусть не сомневаются.понастроили церквей и замаливают толпами свои грехи.но этого что творят они ни в какой церкви этого не замолить.но это уже до них никогда не дойдет ведь мозги уже жиром заплыли. извилина осталась только грабить народ.нужен антижир.