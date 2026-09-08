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Суд в Нижнем Новгороде снял с выборов кандидата «Яблока» из-за фото солиста группы Motörhead от 2015 года

Суд в Нижнем Новгороде снял с выборов кандидата «Яблока» из-за фото солиста группы Motörhead от 2015 года

Нижегородский областной суд удовлетворил иск кандидата от «Партии пенсионеров» Алексея Ризоватова и отменил регистрацию кандидата «Яблока» по Автозаводскому одномандатному округу Дмитрия Смирнова.

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