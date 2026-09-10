Клаксон
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Клаксон

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Mercedes-Benz C-класса переделали в ретро-спорткар

Mercedes-Benz C-класса переделали в ретро-спорткар

В Аргентине Mercedes-Benz C-класса превратили в реплику родстера 300 SLR, на котором в 1955 году знаменитый гонщик Хуан-Мануэль Фанхио занял второе место в культовой гонке Mille Miglia.

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