Пентагон испытал две новые дальнобойные ракеты

Пентагон провел в декабре испытание двух новых дальнобойных систем, пишет РИА Новости.Уточняется, что это – гиперзвуковая ракета средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) и баллистическая ракета Precision Strike Missile (PrSM).
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