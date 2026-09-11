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Царьград

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Суд Китая приговорил экс-директора к смертной казни за взятки

Суд Китая приговорил экс-директора к смертной казни за взятки

Суд Шанхая приговорил бывшего директора Shanghai Industrial Holdings, Чжоу Цзюня, к смертной казни за растраты и взятки на сумму свыше 176 млн юаней в период с 2006 по 2023 год.

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