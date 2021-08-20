«Так в стране борются с настоящими проблемами»: Моргенштерн отреагировал на цитирование его песен депутатом

Рэпер Моргенштерн отреагировал на цитирование его песен во время заседания красноярского Горсовета. Он опубликовал в своем Instagram кадры, на которых депутат Вячеслав Дюков требует запретить его выступление и цитирует при этом один из треков.
Рэпер Моргенштерн отреагировал на цитирование его песен во время заседания красноярского Горсовета. Он опубликовал в своем Instagram кадры, на которых депутат Вячеслав Дюков требует запретить его выступление и цитирует при этом один из треков.
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