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Диетолог дала совет по употреблению арбуза

Диетолог дала совет по употреблению арбуза

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Самарской области доктор медицинских наук Ольга Сазонова говорит, что рекомендовано употреблять не более 700 г арбуза в день, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT.

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