Диетолог дала совет по употреблению арбуза

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Самарской области доктор медицинских наук Ольга Сазонова говорит, что рекомендовано употреблять не более 700 г арбуза в день, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT.
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