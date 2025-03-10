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Пакистан ищет разъяснения от США по возможным визовым ограничениям

Пакистан ищет разъяснения от США по возможным визовым ограничениям

Власти Пакистана запросили у США разъяснения по возможным ограничениям на въезд. Посол Ризван Саид Шейх подтверждает контакты с Государственным департаментом, но официальной информации пока нет.

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