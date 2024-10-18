Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Госдуму внесен проект об аресте имущества уехавших из России граждан

В Госдуму внесен проект об аресте имущества уехавших из России граждан

KP.RU:Комсомольская правда В Госдуму внесен проект об аресте имущества уехавших из России граждан Владимир ВЕЛЕНГУРИН В Госдуму поступил законопроект об аресте имущества уехавших из Россий граждан, которые совершили правонарушение.

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Комментарии
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Сергей Кандауров
И это ПРАВЫЛНО!!!!! Извините за шутку в правописании. Конфисковать, что нажито за счет Народа коего эти ТВАРИ  предали и все дела!
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14 час.
LD
Leon Dan
Следующим шагом должно быть прекращение всяких выплат уехавшим. Всем.
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12 час.

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