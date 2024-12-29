WP: слова Трампа о Гренландии могут быть связаны с политикой противодействия РФ

Высказывания избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут быть связаны с политикой противодействия Российской Федерации и Китайской Народной Республике.
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