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Футболист сборной Нидерландов заявил, что игрокам сборной России не оставили выбора

Футболист сборной Нидерландов заявил, что игрокам сборной России не оставили выбора

Полузащитник сборной Нидерландов и "Аталанты" Мартен де Рон оценил перспективы российского полузащитника "Торино" Алексея Миранчука вернуться в клуб из Бергамо, а также выразил сожаление из-за отсутствия сборной России на чемпионате мира в Катаре.

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