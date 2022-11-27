Футболист сборной Нидерландов заявил, что игрокам сборной России не оставили выбора

Полузащитник сборной Нидерландов и "Аталанты" Мартен де Рон оценил перспективы российского полузащитника "Торино" Алексея Миранчука вернуться в клуб из Бергамо, а также выразил сожаление из-за отсутствия сборной России на чемпионате мира в Катаре.