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Спорт Уик-Энд

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Камбэк в Европу получился неплохим! Сборная России заняла 2-е место, проиграв лишь один матч в серии пенальти

Камбэк в Европу получился неплохим! Сборная России заняла 2-е место, проиграв лишь один матч в серии пенальти

Уже давно УЕФА и ФИФА приняли решение о допуске российских юниорских команд на официальные международные соревнования.

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