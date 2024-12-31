Илон Маск предсказывает "эпическую" победу АдГ на выборах в Германии

Илон Маск выразил уверенность в крупной победе партии "Альтернатива для Германии" на выборах. Его заявление вызвало споры в обществе, а минздрав ФРГ поддержал противников публикации в газете Welt, усилив дискуссию о возможном влиянии на выборы.