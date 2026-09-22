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Сальва Киир отменил два обязательных условия для проведения выборов

Сальва Киир отменил два обязательных условия для проведения выборов

Южный Судан разрешил провести первые в истории страны всеобщие выборы без предварительной переписи населения и принятия постоянной конституции.

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