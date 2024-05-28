Иерей Николай Лазовский организовал для ребят воскресной школы экскурсию по филиалу ´Елизово´ ОАО ´Гродненский стеклозавод´.

26 мая 2024 года настоятель храма иконы Божией Матери ´Целительница´ г. Бобруйска иерей Николай Лазовский по случаю окончания воскресной школы организовал для ребят экскурсию по филиалу ´Елизово´ ОАО ´Гродненский стеклозавод´.
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