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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Иерей Николай Лазовский организовал для ребят воскресной школы экскурсию по филиалу ´Елизово´ ОАО ´Гродненский стеклозавод´.

Иерей Николай Лазовский организовал для ребят воскресной школы экскурсию по филиалу ´Елизово´ ОАО ´Гродненский стеклозавод´.

26 мая 2024 года настоятель храма иконы Божией Матери ´Целительница´ г. Бобруйска иерей Николай Лазовский по случаю окончания воскресной школы организовал для ребят экскурсию по филиалу ´Елизово´ ОАО ´Гродненский стеклозавод´.

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