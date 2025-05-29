Боец Деревин: штурм Богдановки в ДНР занял четверо суток

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Штурм и зачистка села Богдановка в ДНР заняли четверо суток, рассказал ТАСС исполняющий обязанности командира штурмовой роты 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Денис Деревин.
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