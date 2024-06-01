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Курские новости

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Жители Курской области снова подверглись массовой атаке мошенников

Жители Курской области снова подверглись массовой атаке мошенников

За один день 17 жителей Курской области обратились в полицию с сообщением о мошенниках. К счастью, не все граждане пошли на поводу у злоумышленниковЗа один день 17 жителей Курской области обратились в полицию с сообщением о мошенниках.

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