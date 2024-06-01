Жители Курской области снова подверглись массовой атаке мошенников

За один день 17 жителей Курской области обратились в полицию с сообщением о мошенниках. К счастью, не все граждане пошли на поводу у злоумышленниковЗа один день 17 жителей Курской области обратились в полицию с сообщением о мошенниках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)