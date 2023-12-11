В Киеве заявили о падении обломков в двух районах после срабатывания средств ПВО

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о падении обломков ракет в двух районах украинской столицы после срабатывания систем противовоздушной обороны — Дарницком и Голосеевском.
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