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Гражданочка

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Мама счастлива, когда сын покупает себе что-то новенькое. Зато дочь она вечно критикует за обновки: «Зачем тебе это надо, только деньги тратишь зря!»

Мама счастлива, когда сын покупает себе что-то новенькое. Зато дочь она вечно критикует за обновки: «Зачем тебе это надо, только деньги тратишь зря!»

Мама счастлива, когда сын покупает себе что-то новенькое. Зато дочь она вечно критикует за обновки: «Зачем тебе это надо, только деньги тратишь зря!»— Мама всегда горячо доказывает, что нас с братом, двоих своих детей, любит одинаково, – рассказывает двадцатисемилетняя Ева.

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