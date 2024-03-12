Мама счастлива, когда сын покупает себе что-то новенькое. Зато дочь она вечно критикует за обновки: «Зачем тебе это надо, только деньги тратишь зря!»— Мама всегда горячо доказывает, что нас с братом, двоих своих детей, любит одинаково, – рассказывает двадцатисемилетняя Ева.
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